Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, Fildişi Sahilli futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız ismi takıma kazandırmak için düğmeye basacak. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 18:26
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent, ardından Edin Dzeko'yu transfer ederek piyasaya hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Yönetim geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasını giyen Umut Nayir ile de her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Milli futbolcunun kısa süre içerisinde 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı da getirerek sahaya inen Kanarya, transferde çalışmalarını da sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

BONSERVİSSİZ OLMASI ÖNEMLİ

Ekonomik olarak sorun yaşamamak için bonservisi elinde olan yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe, tartışma yaratmayacak futbolcuları alarak gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha'ya birçok teklif geldiği ancak en yüksek maaşı Fenerbahçe'nin önerdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

30 yaşındaki futbolcunun henüz kararını vermediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Fenerbahçe'nin yıllık 6 milyon Euro, bonuslar ve imza parasıyla birlikte en yüksek teklifi sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Zaha'ya 3 yıllık da sözleşme önerildiği de gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Zaha'nın şu anda düşünme aşamasında olduğu ve olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatif isme yöneleceği bildirildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

ZAHA OLMAZSA BAMBA

Fenerbahçe'de Zaha'nın alternatifinin Lille'den ayrılan ve bonservisini eline alan Jonathan Bamba olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

GALATASARAY DA İSTİYOR

27 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız futbolcuyu Galatasaray'ın da çok istediği fakat bu oyuncuya talibin çok olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Eğer Zaha'dan olumsuz bir yanıt gelirse ezeli rakipler arasında yeni bir savaşın fitili ateşlenebilir.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Jonathan Bamba'nın Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Türk futbolu ve İstanbul hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Oyuncunun menajeriyle geçtğimiz günlerde Erden Timur da görüşmüştü.

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