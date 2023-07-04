Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa o gelecek

Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent, ardından Edin Dzeko'yu transfer ederek piyasaya hızlı bir giriş yaptı.
Yeni sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent, ardından Edin Dzeko'yu transfer ederek piyasaya hızlı bir giriş yaptı.
Yönetim geçtiğimiz sezon Eyüpspor formasını giyen Umut Nayir ile de her konuda anlaşma sağladı.
Milli futbolcunun kısa süre içerisinde 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı da getirerek sahaya inen Kanarya, transferde çalışmalarını da sürdürüyor.
BONSERVİSSİZ OLMASI ÖNEMLİ
Ekonomik olarak sorun yaşamamak için bonservisi elinde olan yıldız isimlere yönelen Fenerbahçe, tartışma yaratmayacak futbolcuları alarak gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmayı amaçlıyor.
Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha'ya birçok teklif geldiği ancak en yüksek maaşı Fenerbahçe'nin önerdiği ortaya çıktı.
30 yaşındaki futbolcunun henüz kararını vermediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin yıllık 6 milyon Euro, bonuslar ve imza parasıyla birlikte en yüksek teklifi sunduğu öğrenildi.
Zaha'ya 3 yıllık da sözleşme önerildiği de gelen haberler arasında yer aldı.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre Lazio, Al Nassr ve Fenerbahçe şu anda masada olan takımlar.
İngiltere'den Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir kulüpte kariyerini sürdürmeyi hedefleyen yıldız futbolcu şu ana kadar böyle bir teklif alamadı.
10 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ
Takvim'in aldığı bilgilere göre Fenerbahçe, Wilfried Zaha'ya 10 Temmuz'a kadar süre verdi.
Zaha'nın şu anda düşünme aşamasında olduğu ve olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatif isme yöneleceği bildirildi.
ZAHA OLMAZSA BAMBA
Fenerbahçe'de Zaha'nın alternatifinin Lille'den ayrılan ve bonservisini eline alan Jonathan Bamba olduğu ortaya çıktı.
GALATASARAY DA İSTİYOR
27 yaşındaki Fildişi asıllı Fransız futbolcuyu Galatasaray'ın da çok istediği fakat bu oyuncuya talibin çok olduğu da gelen haberler arasında yer aldı.
Eğer Zaha'dan olumsuz bir yanıt gelirse ezeli rakipler arasında yeni bir savaşın fitili ateşlenebilir.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Jonathan Bamba'nın Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan Türk futbolu ve İstanbul hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında.
Oyuncunun menajeriyle geçtğimiz günlerde Erden Timur da görüşmüştü.