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Fenerbahçe'de ayrılık! Kendisi açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü gösteremeyen Alioski ile yollar ayrıldı. Al Ahli'den kiralanan Kuzey Makedonyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takıma veda etti. Fenerbahçe'de oynamanın kendisi için bir onur olduğunu söyleyen Alioski, takıma iyi dileklerini gönderdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 00:20
Fenerbahçe'de ayrılık! Kendisi açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından operasyon hızlandı. Takımın başına geçer geçmez vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan deneyimli hoca, gelecek-gidecek isimler hakkında kararlar alıyor.

Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin Al Ahli'den kiraladığı Alioski ile yollar ayrıldı. Kuzey Makedonyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takıma veda etti.

İşte Alioski'nin ayrılık açıklaması...

"Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler"

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