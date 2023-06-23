Dünya yıldızı Fenerbahçe'de

Vee beklenen oldu... Fenerbahçe günledir büyük uğraş verdiği Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, dün sabah saatlerinde Türkiye'ye adım atan Boşnak yıldızı, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi" diyerek duyurdu. Sağlık kontrollerinden geçen 37 yaşındaki yıldız santrfor, ardından yönetimle bir araya geldi.

DEV FİNALDE OYNADI

Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Edin Dzeko, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 2 yıllık imzayı atacak. 4.5 milyon Euro maaş alacak olan 37 yaşındaki golcüye, 5 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da bonus verilecek. Sezon tamamlandıktan sonra Bosna-Hersek'in EURO 2024 Eleme maçlarında forma giyen Dzeko, imzayı atmasının ardından ailesiyle birlikte tatil yapacak ve yeni sezonun ilk günü takıma katılacak. Dzeko, İnter formasıyla 10 Haziran'da İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde de forma giymişti.

ANNESİ HAYATINI KURTARDI

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 yılında Belma Dzeko ve Midhat Dzeko'nun oğlu olarak Saraybosna'da dünyaya geldi. Balkan savaşının ortasında bir çocukluk geçiren Dzeko, evlerinin olduğu yerdeki sahada her gün top oynuyordu. Bir gün annesi izin vermedi. O gün o saha savaş uçakları tarafından bombalandı. Eğer, Belma Dzeko böyle bir karar almasaydı, belki de dünya futbolu böyle bir golcüyü izleyemeyecekti.

3 BÜYÜK LİGDE OYNADI

Edin Dzeko, Bundesliga'da Wolfsburg, Premier Lig'de M. City ve Serie A'da Roma ile İnter'de forma giydi. 3 büyük ligde Ronaldo ile birlikte 50 gol barajını aşan ikinci isim.