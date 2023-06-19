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Hugo Mallo sıcak bakıyor

İspanyol basınındaki haberlere göre; Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo ile ilgileniyor. La Liga ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncuya MLS'ten de teklif olduğu ancak tecrübeli sağ bekin, rekabetçi bir takımda forma giymek istemesinden dolayı sarılacivertlilere sıcak baktığı belirtildi. Mallo, Emre Mor'un da eski takım arkadaşı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Hugo Mallo sıcak bakıyor
İspanyol basınındaki haberlere göre; Fenerbahçe, Celta Vigo forması giyen Hugo Mallo ile ilgileniyor. La Liga ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncuya MLS'ten de teklif olduğu ancak tecrübeli sağ bekin, rekabetçi bir takımda forma giymek istemesinden dolayı sarılacivertlilere sıcak baktığı belirtildi. Mallo, Emre Mor'un da eski takım arkadaşı...
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