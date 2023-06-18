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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Edin Dzeko ve Vincenzo Montella ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 16:27
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör belirsizliği sürüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Cumartesi günü Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Koç, teknik direktör konusunda tüm görüşleri topladıklarını ve Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını aktardı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak iki Türk hoca çıkıyor karşımıza" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Ali Koç, Türk hocayla çalışmalarının kendileri için iyi olacağını düşündüklerinin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'in takımın başına geçeceği öne sürülürken, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve sezonun sona ermesinin ardından Akdeniz ekibinden ayrılan Vincenzo Montella ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Sarı-lacivertlilerde hem teknik direktör konusu hem de transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

ALESSANDRO LUCCI İSTANBUL'DA

Hem Vincenzo Montella'nın hem de Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Edin Dzeko'nun menajeri olan Alessandro Lucci, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

DZEKO VE MONTELLA İÇİN GÖRÜŞECEK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Lucci'nin hem Dzeko hem de Montella için Fenerbahçe ile görüşeceğini belirtti.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

CUADRADO İÇİN DE GÖRÜŞME OLABİLİR

Pedulla ayrıca sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Cuadrado için de bir görüşme gerçekleştirilebilceğini belirtti.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

İşte o paylaşım...

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