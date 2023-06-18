Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.