Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktör belirsizliği sürüyor.
Cumartesi günü Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Koç, teknik direktör konusunda tüm görüşleri topladıklarını ve Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını aktardı.
Gelecek sezon takımın başına getirilecek olan teknik direktörün Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olmasını düşündüklerini söyleyen Başkan Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik.
Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor.
Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak iki Türk hoca çıkıyor karşımıza" şeklinde konuştu.
Ali Koç, Türk hocayla çalışmalarının kendileri için iyi olacağını düşündüklerinin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz.
Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ya da Volkan Demirel'in takımın başına geçeceği öne sürülürken, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve sezonun sona ermesinin ardından Akdeniz ekibinden ayrılan Vincenzo Montella ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Sarı-lacivertlilerde hem teknik direktör konusu hem de transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
ALESSANDRO LUCCI İSTANBUL'DA
Hem Vincenzo Montella'nın hem de Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Edin Dzeko'nun menajeri olan Alessandro Lucci, İstanbul'a geldi.
DZEKO VE MONTELLA İÇİN GÖRÜŞECEK
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Lucci'nin hem Dzeko hem de Montella için Fenerbahçe ile görüşeceğini belirtti.
CUADRADO İÇİN DE GÖRÜŞME OLABİLİR
Pedulla ayrıca sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Cuadrado için de bir görüşme gerçekleştirilebilceğini belirtti.
İşte o paylaşım...