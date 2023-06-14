TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yollar ayrılmıştı.
Yönetim bu gelişme sonrası hoca arayışlarına başlamıştı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yollar ayrılmıştı.
Yönetim bu gelişme sonrası hoca arayışlarına başlamıştı.
Kanarya'nın gündeminde ise Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Mircea Lucescu ve Vincenzo Montella gibi isimler yer alıyordu.
Fenerbahçe'de henüz teknik direktör konusunda somut bir gelişme yaşanmasa da İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
Sarı lacivertli kulüp, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızla temas halindeydi.
Kanarya'nın kadrosunu güçlendirmek için Avrupa piyasasında tanınmış futbolcularla görüşme halinde olduğu ifade edilmişti.
Konuya dair bomba bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Vincenzo Montella'nın, flaş bir yıldızı sarı lacivertlilere çağırdığı kaydedildi.
İşte ayrıntılar...
MONTELLA'DAN TRANSFER TELEFONU!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Corrieredellosport'tan aktardığı habere göre Vincenzo Montella, Roma ile sözleşme yenilemeyen Stephan El Shaarawy'ye transfer telefonu açtı.
Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunan İtalyan hocanın, kısa süre içinde sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayabileceği belirtildi.
Bu gelişme sonrası Montella'nın transfer çalışmalarına başladığı ve El Shaarawy'yi arayarak 'Fenerbahçe'ye gel' dediği kaydedildi.
Montella'nın, Fenerbahçe macerasında 30 yaşındaki yıldızı da görmek istediğine vurgu yapıldı.
Hem Montella hem de El Shaarawy konusundaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'daki görevinden ayrılmıştı.
Mavi Şimşekler ile bu sezon 37 maça çıkan Montella, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol attı.
Ayrıca 4 de asist yaptı.
El Shaarawy'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.