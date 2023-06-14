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TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan Vincenzo Montella ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, deneyimli çalıştırıcının yıldız futbolcuyu arayarak sarı-lacivertli takıma davet ettiğini yazdı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 13:51
TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yollar ayrılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Yönetim bu gelişme sonrası hoca arayışlarına başlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Kanarya'nın kadrosunu güçlendirmek için Avrupa piyasasında tanınmış futbolcularla görüşme halinde olduğu ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Konuya dair bomba bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Vincenzo Montella'nın, flaş bir yıldızı sarı lacivertlilere çağırdığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

MONTELLA'DAN TRANSFER TELEFONU!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Corrieredellosport'tan aktardığı habere göre Vincenzo Montella, Roma ile sözleşme yenilemeyen Stephan El Shaarawy'ye transfer telefonu açtı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunan İtalyan hocanın, kısa süre içinde sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Bu gelişme sonrası Montella'nın transfer çalışmalarına başladığı ve El Shaarawy'yi arayarak 'Fenerbahçe'ye gel' dediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Montella'nın, Fenerbahçe macerasında 30 yaşındaki yıldızı da görmek istediğine vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Hem Montella hem de El Shaarawy konusundaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor'daki görevinden ayrılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Mavi Şimşekler ile bu sezon 37 maça çıkan Montella, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Çarpıcı iddia! Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye çağırdı

Stephan El Shaarawy ise bu sezon Roma'da 42 mücadelede boy gösterdi.

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