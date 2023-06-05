FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in transferi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in transferi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.
Sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan ancak sonrasında gelen fırsatı iyi değerlendiren 18 yaşındaki oyuncu, performansıyla göz doldurdu.
Sarı-lacivertlilerin değişmez isimleri arasına giren genç yıldız, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Takımın liderliğine soyunan Arda Güler, attığı paslar ve oyun görüşüyle hücum organizasyonlarına büyük zenginlik kazandırdı.
Her geçen hafta özgüvenini de artıran genç yıldız, gelecek adına camiaya umut verdi.
Bu sezon resmi maçlarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Arda Güler, bu grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı.
Transferin gözdesi konumuna gelen 18 yaşındaki futbolcu, birçok takımın radarına girdi.
İngiliz basını, genç oyuncunun transferdeki son durumuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu.
NEWCASTLE UNITED PEŞİNDE!
Premier Lig ekibi Newcastle United, Fenerbahçe'nin süper yıldızı Arda Güler için harekete geçti.
RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR!
Arda Güler'i Arsenal, Ajax ve Inter gibi takımların yakından izlediği ancak İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın resmi temaslara geçme kararı aldığı kaydedildi.
Ada ekibinin, genç oyuncuyu İngiltere'ye getirme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor.
İSTANBUL'A GELİYORLAR!
Newcastle United temsilcilerinin önümüzdeki günlerde transfer için İstanbul'a geleceği ve Arda Güler ve ailesiyle bir görüşme yapacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak istediği ve bu yönde çalışmalarda bulunduğu ifade ediliyor.
Arda Güler ve ailesinin tutumu, transferde belirleyici olacak.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.