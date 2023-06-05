Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. Transferde Avrupa devlerinin yakın takibinde olan 18 yaşındaki oyuncu hakkında resmi temaslar başlıyor. Bir süredir Arda'nın peşinde olan İngiltere Premier Lig ekibinin temsilcileri, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geliyor. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 18:54
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in transferi hakkında gündem yaratan gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Sezonun ilk bölümünde forma şansı bulmakta zorlanan ancak sonrasında gelen fırsatı iyi değerlendiren 18 yaşındaki oyuncu, performansıyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Sarı-lacivertlilerin değişmez isimleri arasına giren genç yıldız, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Takımın liderliğine soyunan Arda Güler, attığı paslar ve oyun görüşüyle hücum organizasyonlarına büyük zenginlik kazandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Her geçen hafta özgüvenini de artıran genç yıldız, gelecek adına camiaya umut verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Bu sezon resmi maçlarda 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Arda Güler, bu grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Transferin gözdesi konumuna gelen 18 yaşındaki futbolcu, birçok takımın radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

İngiliz basını, genç oyuncunun transferdeki son durumuyla ilgili flaş bir iddiada bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

NEWCASTLE UNITED PEŞİNDE!
Premier Lig ekibi Newcastle United, Fenerbahçe'nin süper yıldızı Arda Güler için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu bir sezon daha takımda tutmak istediği ve bu yönde çalışmalarda bulunduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Arda Güler ve ailesinin tutumu, transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İstanbul'da kritik görüşme! Arda Güler için geliyorlar

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Kenan Işık’ın son sağlık durumu nasıl? 8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın eşi Beril Işık açıkladı!
Son dakika: Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı
Herkes bunu konuşacak! G.Saray'dan Devler Ligi bombası
Kartal'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe için en güçlü aday belli oldu! Jesus'un yerine...
Ayrılık iması! "Son maçına çıktı gibi"
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Haziran)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Sonuna kadar savaşacağız" "Sonuna kadar savaşacağız" 18:09
Beşiktaş Ceylan Hilal Kocakara'yı transfer etti! Beşiktaş Ceylan Hilal Kocakara'yı transfer etti! 17:50
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti! Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti! 17:47
Aslan'dan iki milli yıldıza kanca! Aslan'dan iki milli yıldıza kanca! 17:18
Kartal'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi Kartal'a kötü haber! O rakamı kabul etmedi 17:09
Cardiff'ten Erol Bulut paylaşımı! Cardiff'ten Erol Bulut paylaşımı! 16:43
Daha Eski
İşte Fırtına'nın Başakşehir maçı kadrosu! İşte Fırtına'nın Başakşehir maçı kadrosu! 16:12
Burak Yılmaz'dan flaş karar! Burak Yılmaz'dan flaş karar! 16:06
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta? 14:54
Transferin gözdesiydi! Menajeri açıkladı... Transferin gözdesiydi! Menajeri açıkladı... 14:51
F.Bahçe için en güçlü aday belli oldu! Jesus'un yerine... F.Bahçe için en güçlü aday belli oldu! Jesus'un yerine... 14:38
Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 14:01