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Fenerbahçe'de Enner Valencia rekor kırdı!

Fenerbahçe şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırırken Kanarya’nın Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, efsane isim Alex De Souza’yı geçti, Aykut Kocaman’ı yakaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Enner Valencia rekor kırdı!

Şampiyonluk umudunu hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine taşımak isteyen Fenerbahçe, başkentetn gelen Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yendiği haberiyle büyük şok yaşadı. Sarı-lacivertlilerde bu hüzünlü ortamda bir rekor çıktı. Kanarya'nın Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Ankaragücü filelerine henüz 2'nci dakikada gönderdiği golle efsane isim Alex De Souza'nın rekorunu geride bıraktı. Yıldız isim, bu sezonki gol sayısını 29'a çıkardı ve Alex de Souza'nın 28 gollük rekor sezonunu geride bıraktı.

BİR GOL DAHA ATARSA...
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kulüp tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını eline geçiren Enner Valencia, gözünü Aykut Kocaman'ın rekoruna dikti. Bu rakamı yakalayıp Aykut Kocaman'a ortak olan Enner Valencia, Galatasaray derbisinde gol atması halinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan ismi olacak. Ekvadorlu futbolcu, bu sezon attığı 29 golün yanı sıra 5 de asist yaptı.

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