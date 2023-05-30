FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.
Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.
Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçta sahasında Giresunspor'a mağlup olan sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da sürdü.
Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda eşleştiği Sevilla'ya elenerek turnuvaya veda etti.
Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.
"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"
Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.
Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanan yarı final rövanş maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Lig henüz bitmedi. "Bu konu lig bittikten sonra konuşulacak bir konu." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JESUS'A 10 MİLYON EURO ÖNERDİLER
UOL Esporte'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan Milli Takımı, Jorge Jesus'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Jesus yerine son olarak Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Tite, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası görevinden ayrılmıştı.
Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan teklif alan Jorge Jesus'un adı da Tite'nin ayrılığı sonrası Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.
İşte o haber...