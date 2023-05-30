FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.