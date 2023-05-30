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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona eren Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetimin Portekizli teknik direktörle yola devam etmek istediği öne sürülürken; Brezilya basını, deneyimli çalıştırıcıyla yapılan dev teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 15:42
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanan yarı final rövanş maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Lig henüz bitmedi. "Bu konu lig bittikten sonra konuşulacak bir konu." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

JESUS'A 10 MİLYON EURO ÖNERDİLER

UOL Esporte'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan Milli Takımı, Jorge Jesus'a 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Jesus yerine son olarak Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a dudak uçuklatan teklif!

Tite, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası görevinden ayrılmıştı.

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