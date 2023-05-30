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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 19:04
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Fenerbahçe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den şifresiz izleyebilirsiniz.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

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