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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da gelecek sezon için gündemde yer alan Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde taraftarları heyecanlandıran açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Türkiye Kupası'nda finale yükselen ve şampiyonluk iddiasını az da olsa son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler'den üst üste önemli hamleler geliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

KENT TAMAM, ZAHA SIRADA

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Kent ile anlaştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Sonrasında sarı-lacivertliler Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha'ya resmi teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Yönetim kaleci transferi konusunda da girişimlere hız veriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile anılan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic konusunda taraftarları çok heyecanlandıracak gelişmeyi Takvim ortaya çıkarıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yakın çevresi ile yediği bir yemekte sorulan sorulan üzerine, "Çıkan haberler doğru.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Livakovic'le anlaştık. Şu anda bir sorun yok.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Ancak pürüz çıkarsa da gidip Szczesny'yi alacağım.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Mutlaka çok iyi bir kaleci transferi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

AYRILIĞA YAKIN!

Başkan Koç'un transfer hedeflerinde olduğunu açıkladığı Wojciech Szczesny, Serie A ekibi Juventus'un formasını giyiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe taraftarını coşturacak açıklama: "Anlaşma tamam"

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı eldivenin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle takımdan ayrılabileceği bir süredir konuşuluyordu.

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