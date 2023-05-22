Haberler Fenerbahçe Zaha'ya baskı

Zaha'ya baskı

Crystal Palace'ın yıldızının kontratı sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha ile görüşmüştü. Temaslar yoğunlaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Zaha'ya baskı

Kanarya gelecek sezon için kusursuz bir kadro hazırlamak istiyor. Fenerbahçe'nin ana transfer hedeflerinden biri de Wilfried Zaha. Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdiği için sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödemeyecek. İmza parası ile 30 yaşındaki hücum oyuncusunun aklını çelmeyi planlıyorlar. Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı mücadeleyi izlemişti. Herve Zaha hemen Londra'ya dönmemişti. Herve Zaha ardından Galatasaray- Sivasspor maçını da izledi. Bu dönemde Fenerbahçeli idareciler sürekli görüşme halindeydiler. Herve Zaha, İstanbul'daki izlenimlerini öncelikle kardeşine aktaracak. Daha sonra aile oturup birlikte bir karar alacak.

ROMA DA İSTİYOR

Wilfried Zaha transferinde Fenerbahçe'nin ciddi bir rakibi var. İtalyan temsilcisi Roma da Fildişi Sahilli yıldızın peşinde. Ancak orada Jose Mourinho'nun durumu belirsiz olduğu için transfer de karışık. Mourinho'nun PSG'ye gitme durumu var. Bu da transferleri geciktiriyor.

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