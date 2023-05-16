Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Yeni sezon planlamalarına hız veren Fenerbahçe'de orta saha arayışları son sürat devam ediyor.
Yeni sezon planlamalarına hız veren Fenerbahçe'de orta saha arayışları son sürat devam ediyor.
O bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ekvadorlu futbolcu Jose Cifuentes'i gündeminde tutuyor.
Bir süredir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Kanarya'ya rakip çıktı.
Bolavip'te yer alan habere göre; İskoç ekibi Rangers, Jose Cifuentes'in peşine düştü.
Rangers'ın başarılı futbolcuya imza attırmak için oldukça istekli olduğu kaydedildi.
AVRUPA'YI İSTİYOR!
MLS Ligi ekibi Los Angeles FC'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.
MLS'te başarıyı yakalayan Cifuentes, Avrupa'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Ekvador Milli Takımı'nda düzenli forma giymeyi amaçlayan Cifuentes, kariyerinde sıçrama yapmak istediği için kendine Avrupa hedefi koydu.
Rangers ve Fenerbahçe'nin kıyasıya bir transfer rekabetine girmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Jose Cifuentes, bu sezon 14 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.