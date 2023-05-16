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Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de değişim için düğmeye basıldı. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, eksik görünen yerlere yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor. Orta saha bölgesine nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Kanarya, Ekvadorlu yıldız Jose Cifuentes'i radarına aldı. Oyuncunun son durumunu yakından takip eden Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:03
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Yeni sezon planlamalarına hız veren Fenerbahçe'de orta saha arayışları son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

O bölgedeki rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Ekvadorlu futbolcu Jose Cifuentes'i gündeminde tutuyor.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Bir süredir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren Kanarya'ya rakip çıktı.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Bolavip'te yer alan habere göre; İskoç ekibi Rangers, Jose Cifuentes'in peşine düştü.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Rangers'ın başarılı futbolcuya imza attırmak için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

AVRUPA'YI İSTİYOR!
MLS Ligi ekibi Los Angeles FC'de forma giyen 24 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

MLS'te başarıyı yakalayan Cifuentes, Avrupa'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Ekvador Milli Takımı'nda düzenli forma giymeyi amaçlayan Cifuentes, kariyerinde sıçrama yapmak istediği için kendine Avrupa hedefi koydu.

Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı!

Rangers ve Fenerbahçe'nin kıyasıya bir transfer rekabetine girmesi bekleniyor.

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