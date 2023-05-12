FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Kanarya'ya kiralık olarak gelen Alioski, sarı-lacivertli sezon sonunda veda edecek.
Kanarya'ya kiralık olarak gelen Alioski, sarı-lacivertli sezon sonunda veda edecek.
Al Ahli ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncu Türkiye'de yaşamaktan ise bir hayli memnun.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayacak.
Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir.
Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.
EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?
12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi. Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı.
2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.
Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 26 maça çıkan Alioski, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
31 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Makedon yıldız, milli takımı ile 63 maçta oynadı, 12 gol attı.
Alioski'nin güncel piyasa değeri ise 4.8 milyon euro...