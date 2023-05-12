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FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu ayrılması beklenen Ezgjan Alioski'ye Türkiye'den talipler çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 07:47
FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Kanarya'ya kiralık olarak gelen Alioski, sarı-lacivertli sezon sonunda veda edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Al Ahli ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Makedon oyuncu Türkiye'de yaşamaktan ise bir hayli memnun.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, oyuncuyla yeni bir sözleşme yapmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Fakat tecrübeli futbolcu kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor, Alioski ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi. Kariyerine İsviçre takımlarından Young Boys'ta başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

2017'de İngiliz ekibi Leeds United'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

Sezon başında ise Suudi Arabistan takımı Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralandı. Sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 26 maça çıkan Alioski, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Alioski'ye Türkiye'den talipler var!

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, orta sahanın solunda ve sol bekte görev yapabiliyor.

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