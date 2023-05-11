TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe geçen yaz forvet oyuncusu ararken uzun süre Andrea Belotti ile ilgilenmişti.
Fenerbahçe geçen yaz forvet oyuncusu ararken uzun süre Andrea Belotti ile ilgilenmişti.
Ancak kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen 29 yaşındaki yıldız Roma'yı tercih etmişti.
Fenerbahçe bu sezon bünyesinde Enner Valencia, Michy Batshuayi, Joshua King, Serdar Dursun ve Joao Pedro gibi 5 forvete sahipti.
Valencia gol kralı olmaya yakın ancak Internacional'e gidiyor.
4 GOL ATABİLDİ
Andrea Belotti, bu sezon Roma'da düzenli 11 oyuncusu olamadı.
Ligde 27 maçta oynadı ancak sadece 7'sinde 11 başladı.
Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı.
İtalya Kupası ve Avrupa Kupaları dahil edildiğinde toplam 38 karşılaşmada süre buldu. 4 gol atabildi.
Kanarya da ciddi bir atakla bu defa 29 yaşındaki tecrübeli forveti renklerine bağlamayı hedefliyor.
Belotti yeni bir meydan okumaya hazır.
BATSMAN İLE İKİLİ OLACAK
Kanarya, Andrea Belotti'yi transfer etmesi durumunda hücumda iki büyük isme sahip olacak.
Enner Valencia'nın boşluğu çok daha etkileyici bir isimle doldurulmuş olacak.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin de kontratı devam ediyor.
Böylece F.Bahçe dünyaca ünlü iki süper yıldızıyla birlikte rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor.
ROMA'YI BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin kanca attığı Andrea Belotti ile Roma 1 sezonluk sözleşme yapmıştı.
Ancak kulüp opsiyonlu 2 yıl uzatma hakkı bulunuyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, tecrübeli hücum oyuncusunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Jose Mourinho, Roma'da kalsa da ayrılsa da İtalyan temsilcisinin büyük bir ihtimalle Belotti ile yollarını ayırması bekleniyor.
29 yaşındaki oyuncu boşa çıkınca taliplileri de artacak.
GENOA YAKIN TAKİBE ALDI
Kanarya'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Andrea Belotti'ye İtalya'dan da talipler var. 29 yaşındaki forvete Genoa'nın ilgisi var. Genoa, Roma'nın son kararını bekliyor.
Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin Genoa'yı katlaması bekleniyor. Başkan Ali Koç, Belotti gibi tartışılmayacak bir oyuncuyu alarak Fenerbahçe taraftarına hediye vermeyi planlıyor.