Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia, takımdan ayrılma kararı aldı. Internacional'e imza atması beklenen Ekvadorlu yıldızın yerini doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, geçen yıl da kadrosuna katmak istediği Andrea Belotti için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İtalyan yıldızla pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe geçen yaz forvet oyuncusu ararken uzun süre Andrea Belotti ile ilgilenmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Ancak kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen 29 yaşındaki yıldız Roma'yı tercih etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe bu sezon bünyesinde Enner Valencia, Michy Batshuayi, Joshua King, Serdar Dursun ve Joao Pedro gibi 5 forvete sahipti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Valencia gol kralı olmaya yakın ancak Internacional'e gidiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

4 GOL ATABİLDİ

Andrea Belotti, bu sezon Roma'da düzenli 11 oyuncusu olamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Ligde 27 maçta oynadı ancak sadece 7'sinde 11 başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

İtalya Kupası ve Avrupa Kupaları dahil edildiğinde toplam 38 karşılaşmada süre buldu. 4 gol atabildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Kanarya da ciddi bir atakla bu defa 29 yaşındaki tecrübeli forveti renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Belotti yeni bir meydan okumaya hazır.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

BATSMAN İLE İKİLİ OLACAK

Kanarya, Andrea Belotti'yi transfer etmesi durumunda hücumda iki büyük isme sahip olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Enner Valencia'nın boşluğu çok daha etkileyici bir isimle doldurulmuş olacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Ayrıca Michy Batshuayi'nin de kontratı devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Böylece F.Bahçe dünyaca ünlü iki süper yıldızıyla birlikte rakiplerine gözdağı vermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

ROMA'YI BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin kanca attığı Andrea Belotti ile Roma 1 sezonluk sözleşme yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Ancak kulüp opsiyonlu 2 yıl uzatma hakkı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma, tecrübeli hücum oyuncusunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Jose Mourinho, Roma'da kalsa da ayrılsa da İtalyan temsilcisinin büyük bir ihtimalle Belotti ile yollarını ayırması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

29 yaşındaki oyuncu boşa çıkınca taliplileri de artacak.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

GENOA YAKIN TAKİBE ALDI

Kanarya'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Andrea Belotti'ye İtalya'dan da talipler var. 29 yaşındaki forvete Genoa'nın ilgisi var. Genoa, Roma'nın son kararını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Belotti harekatı! Görüşmeler başladı

Ancak Fenerbahçe'nin teklifinin Genoa'yı katlaması bekleniyor. Başkan Ali Koç, Belotti gibi tartışılmayacak bir oyuncuyu alarak Fenerbahçe taraftarına hediye vermeyi planlıyor.

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