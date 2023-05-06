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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Galatasaray’ın Kırgız yeteneği Beknaz Almazbekov'u kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, U19 finali sonrası sosyal medyadan veda gibi bir mesaj yayımlayan 18 yaşındaki Almazbekov’u transfer etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Fenerbahçe'nin son hedefi, ezeli rakibi Galatasaray'ın genç yıldız adayı oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Sarı-lacivertliler geçen yıl Ocak ayında, "Seni alacağız. Profesyonel yapacağız. Galatasaray'la sözleşme yapma" dedikleri Beknaz Almazbekov'u ikna etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan, "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güze anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum" mesajıyla veda etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

İngilizlerin ünlü yayın organı The Guardian gazetesi, 2005 doğumlu dünyanın gelecek vadeden 60 futbolcusunu belirlerken, listede Fenerbahçe'den Arda Güler'le beraber Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov'a da yer vermişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Genç kanat oyuncusu, her iki kanadın yanı sıra santrfor mevkiinde de oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Galatasaray altyapısında bu sezon 21 maçta forma giyen Beknaz performansıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Genç yıldız adayı, 16 gol ve 5 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

Beknaz, 2020 yılından bu yana Galatasaray'da forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

17 yaşındaki oyuncu, Kırgızistan Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada görev yaptı.

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