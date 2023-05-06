TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Beknaz Almazbekov çelmesi!

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan, "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güze anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum" mesajıyla veda etti.



