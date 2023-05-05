Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin Roma forması giyen Portekizli kaleci Rui Patricio ile anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 09:24 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 10:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışında yer alırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

RUI PATRICIO KİMDİR?

15 Şubat 1988 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Marrazes altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Sırasıyla Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

1.90 cm boyundaki Portekizli eldiven, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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