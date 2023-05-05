FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a rakip geliyor! Rui Patricio sürprizi

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışında yer alırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, 35 yaşındaki kaleci Rui Patricio ile bir görüşme yaptığı ve büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü.
Portekizli eldivenin bir sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği ve Altay'la forma rekabeti vereceği belirtildi.
Patricio'nun Serie A ekibi Roma ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
RUI PATRICIO KİMDİR?
15 Şubat 1988 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Marrazes altyapısında başladı.
Sırasıyla Sporting, Wolverhampton ve Roma'da forma giydi.
Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Patricio, tam 107 karşılaşmada görev aldı.
1.90 cm boyundaki Portekizli eldiven, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
35 yaşındaki deneyimli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...