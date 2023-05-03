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SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. A Spor canlı ve şifresiz yayın ile karşılaşmayı futbolseverler ile buluşturacak. Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 19:40
SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Sivasspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

KUPADA 6. RANDEVU

Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor'u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur'da Erokspor'u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.

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FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek. Bu arada İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai ile Demir Grup Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu açıklanan Valencia'nın bu maçta forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Mich Batshuayi, Joshua King ve Miha Zajc ise Jorge Jesus'un forma vermesi halinde bu maçta mücadele edebilecek.

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