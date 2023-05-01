Hazırlıklar bugün başlıyor

Sarı lacivertli takım dünü izinli geçirdi. Sivas deplasmanından dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuların dinlenmesini için düne idman koymadı. Sarı Kanaryalar, bugün topbaşı yapacak ve yine Sivasspor ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Taktik program uygulanacak.
Sarı lacivertli takım dünü izinli geçirdi. Sivas deplasmanından dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncuların dinlenmesini için düne idman koymadı. Sarı Kanaryalar, bugün topbaşı yapacak ve yine Sivasspor ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak. Taktik program uygulanacak.