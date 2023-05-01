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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig şampiyonluğu hakkında konuştu. Daum, "Fenerbahçe'nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir. Son maçlar şampiyonluk mücadelelerinde çok büyük önem arz eder." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:38
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum'dan şampiyonluk açıklaması!

2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve 2 Süper Lig (2003-2004 ve 2004-2005), 1 de Türkiye Kupası (2009) olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Daum, sarı-lacivertli ekibe ziyaret gerçekleştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki tarafından karşılanan Daum, teknik direktör Jorge Jesus, teknik ve idari kadro, futbolcular ve çalışanlarla bir araya geldi. Tesisi gezen Alman teknik adam,

bir Alman kanalı tarafından çekilen belgesel kapsamında Fenerbahçe'de geçirdiği günlerini ve en özel anılarını paylaştı. Teknik adam olarak görev yaptığı dönemde öğrencisi olan sarı-lacivertli ekibin teknik menajeri Mehmet Aurelio ile de görüşen Daum, eski günleri yad ederek hasret giderdi.

DAUM: FENERBAHÇE HAYATIMIN BİR PARÇASI

Ziyaret ile ilgili duygu ve düşüncelerini Fenerbahçe TV ile paylaşan Christoph Daum şunları söyledi: "Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası. Aynı zamanda burası benim ikinci evim. Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Daima kendimi aile üyesi gibi hissettim. Hem yönetimle hem de burada çalışanlarla, buradaki herkesle büyük bir aileydik. Herkesin düşüncesini toplayıp tek bir bedenle hareket ediyorduk. Bu çok önemli, çünkü bunu futbolda sürekli bulamıyorsunuz. Benim için buradaki güzel insanlarla karşılaşmak her zaman büyük bir onur. Buradaki efsane oyuncuları görüyorum ve Türkiye'deki bu insanlarla karşılaşmak çok güzel. Taraftarlar için de çok önemli. Uluslararası arenada bilinen oyuncular var burada. Onları görmek, tanımak benim için müthiş. Bunlardan bir tanesi de benim için Aurelio" dedi.

"TARAFTARLAR FENERBAHÇE SEVGİSİNİ KALPTEN HİSSEDİYORLAR"

Fenerbahçe Kulübü'nün sarı-lacivertli taraftarala ait olduğunu dile getiren Daum, "Ne herhangi bir şirkete ne herhangi bir oyuncuya ne herhangi bir başkana. Bu kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile çalışmıştım. Şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. Ali Koç'un başkanlığından dolayı da bu kulüp kendini şanslı ve mutlu hissetmeli. Taraftarlar Fenerbahçe sevgisini kalpten hissediyorlar. Bu hissiyatı kötü zamanlarda da ortaya koyuyorlar. Taraftarlar takımlarının her daim yanında oluyorlar ve bana göre de şampiyonluğu hak ediyorlar. En kısa sürede umuyorum bu yıl gerçekleşecek, Fenerbahçe şampiyon olacak. Burada çalışırken de sonrasında da gördüm. Taraftarlar her zaman takımına yardım ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum, tüm taraftarlarımıza şükran borçluyum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ FAZLASIYLA YÜKSEK"

Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinin fazlasıyla yüksek olduğunu söyleyen Daum, "Dün Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledim. Galatasaray'ın mücadele ettiğini görüyorum ve onların aşması gereken mücadele ettikleri problemler söz konusu. Dün Beşiktaş'ın daha güçlü bir oyun ortaya koyduğunu gördüm. Fenerbahçe'nin geriden gelmesi küçük bir avantaj olabilir. Son maçlar şampiyonluk mücadelelerinde çok büyük önem arz eder. Durum değişebilir, umuyorum ki Fenerbahçe bu yıl şampiyonluğu kazanır. Şunu da söylemeliyim. Şu an şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde değil. Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

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