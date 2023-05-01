Fenerbahçe yine şampiyon!

Fenerbahçe, Avrupa'da bir kupa daha kazandı. F.Bahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya'nın Badajoz kentinde düzenlenen EuroCup 2 final maçında karşılaştığı İtalya temsilcisi Deco Metalfrro Amicacci Abruzzo'yu 60-48 yenip Avrupa Şampiyonu oldu. İlk seti 17-20 geride tamamlayan Kanarya, soyunma odasına ise 34-28 önde gitti. Üçüncü periyodu 46-34 önde tamamlayan F.Bahçe avantajını koruyarak Avrupa Şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından toplu fotoğraf çektirildi.
Fenerbahçe, Avrupa'da bir kupa daha kazandı. F.Bahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İspanya'nın Badajoz kentinde düzenlenen EuroCup 2 final maçında karşılaştığı İtalya temsilcisi Deco Metalfrro Amicacci Abruzzo'yu 60-48 yenip Avrupa Şampiyonu oldu. İlk seti 17-20 geride tamamlayan Kanarya, soyunma odasına ise 34-28 önde gitti. Üçüncü periyodu 46-34 önde tamamlayan F.Bahçe avantajını koruyarak Avrupa Şampiyonu oldu. Kupa törenin ardından toplu fotoğraf çektirildi.