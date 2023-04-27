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Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin kapısından dönen orta saha oyuncusu Luis Chavez itirafta bulundu. Meksika'nın Pachuca takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli kulübe transfer olamadığı için kulüp yönetimine kızdığını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 11:17
ARDA AKDENİZ
Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da forma giyen Luis Chavez, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'nin de gündemine girmiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

Kulüp başkanı Armando Martinez, söz konusu transfer sürecini "Fenerbahçe'yle görüşüyorduk, bonservisi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmıştık. Ancak transfer gerçekleşmedi. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yoktu, yapmamız gerekenleri tamamlamıştık ancak Fenerbahçe transferi sonlandırmadı." sözleriyle anlatmıştı.

Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

Öte yandan ESPN Deportes'e konuşan Luis Chavez, sarı-lacivertli kulübe gidememesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin yanı sıra Feyenoord'un da istediği Meksikalı oyuncu, bu iki kulüpten birisine gidemediği için Pachuca yönetimine kızdığını şu sözlerle açıkladı:

Luis Chavez’den Fenerbahçe itirafı!

"İlk başta sakin değildim. Gerçek şu ki üzgündüm ama bu bir iki gün sürdü ve sonra kabullendim. Sonunda Tanrı'nın sizin için hazırladığı bir şey var ve ben bunu anladım, rahatladım ve burada Pachuca'da çalışmaya başladım, ki bu da olmak istediğim yerde olmama yardımcı olacak."

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