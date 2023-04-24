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Fenerbahçe İstanbulspor maçı 11'leri belli oldu! | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın puan kaybıyla beraber kazanarak puan farkını 4'e indirmek isteyen sarı-lacivertliler mutlak 3 puan peşinde. Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 19:05
Fenerbahçe İstanbulspor maçı 11'leri belli oldu! | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

Kazanarak zirve ile olan puan farkını 4'e indirmek isteyen sarı-lacivertliler mutlak 3 puan peşinde.

Fenerbahçe İstanbulspor maçında 11'ler de belli oldu.

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

48. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu.

VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.

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