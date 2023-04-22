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Fenerbahçe'den flaş MHK açıklaması!

Son dakika spor haberi: MHK'nın bazı hakemlere görev verilmeyeceğini duyurmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden, alınan bu kararla ilgili açıklama yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 20:41
Fenerbahçe'den flaş MHK açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden, MHK'nın hakemlerle ilgili aldığı kararla ilgili flaş bir hamlede bulundu. Merkez Hakem Kurulu, bazı hakemler ve VAR'lara ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, MHK'nın bu kararı sonrası resmi sitesinden açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Merkez Hakem Kurulu'nun bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkatle takip ettik.

Yapılan açıklamada net bir yaklaşımın olmamasının;

ligimize dair hali hazırda taşınan, üst üste örneklerle güçlenen ve 'ofsaytımsı' tanımı ile derinleşen soru işaretlerini daha da kuvvetli hale getireceğine inanıyoruz.

Attığımız her adımda belirttiğimiz gibi Türk futbolunun içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz.

Bahsi geçen hakemler hangi maçlara, hangi takımlar lehine fayda sağlamış ve hangi takımlar aleyhine kararlar vermişlerdir?

VAR konuşmalarında nelerden bahsedilmiştir, 'ofsaytımsı' örneğinin benzerlerine rastlanmış mıdır, VAR konuşmaları belli bazı kulüplere servis edilmiş midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm bu soruları gündeme getiriyor, yapılan açıklamada satır aralarında bırakılan boşlukların tamamlanmasını talep ediyoruz.

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