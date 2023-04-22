2. defa Sağlam

Sarı lacivertliler bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan Jorge Jesus'un kontrat görüşmelerine de yoğunlaşılmış durumda. Flamengo'nun Jorge Sampaoli ile anlaşmasının ardından başkan Ali Koç bir atılım yaparak Jorge Jesus'a "Kontrat uzatalım" önerisini sunmuştu. Taraflar kısa süre içinde bir araya gelip konuyu görüşecek.
Sarı lacivertlilerbir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan Jorge Jesus'un kontrat görüşmelerine de yoğunlaşılmış durumda. Flamengo'nun Jorge Sampaoli ile anlaşmasının ardından başkan Ali Koç bir atılım yaparak Jorge Jesus'a "Kontrat uzatalım" önerisini sunmuştu. Taraflar kısa süre içinde bir araya gelip konuyu görüşecek.