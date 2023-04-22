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Sarı lacivertliler bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan Jorge Jesus'un kontrat görüşmelerine de yoğunlaşılmış durumda. Flamengo'nun Jorge Sampaoli ile anlaşmasının ardından başkan Ali Koç bir atılım yaparak Jorge Jesus'a "Kontrat uzatalım" önerisini sunmuştu. Taraflar kısa süre içinde bir araya gelip konuyu görüşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
2. defa Sağlam
Sarı lacivertliler bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer taraftan Jorge Jesus'un kontrat görüşmelerine de yoğunlaşılmış durumda. Flamengo'nun Jorge Sampaoli ile anlaşmasının ardından başkan Ali Koç bir atılım yaparak Jorge Jesus'a "Kontrat uzatalım" önerisini sunmuştu. Taraflar kısa süre içinde bir araya gelip konuyu görüşecek.
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