Haberler Fenerbahçe Julio Cesar'dan arabuluculuk açıklaması! Brezilya ve Jorge Jesus...

Julio Cesar'dan arabuluculuk açıklaması! Brezilya ve Jorge Jesus...

Son dakika spor haberi: Brezilya Milli Takımı’nın eski kaleci Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:09 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:24
Julio Cesar'dan arabuluculuk açıklaması! Brezilya ve Jorge Jesus...

Brezilya Milli Takımı'nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus'un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon'a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon'da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF'den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı'nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues'in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica'da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Milli maçta 4 Avrupa devi izledi! Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor
Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan...
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail için dudak uçuklatan rakam!
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? Türkiye - Kosova maçı saat kaçta? 13:49
G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... 13:49
Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi! Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi! 13:27
İsmail için dudak uçuklatan rakam! İsmail için dudak uçuklatan rakam! 13:23
Julio Cesar'dan arabuluculuk sözleri! Brezilya ve Jesus... Julio Cesar'dan arabuluculuk sözleri! Brezilya ve Jesus... 13:08
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 12:51
Daha Eski
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 12:18
TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." TFF'den hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..." 12:02
Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? Karadağ - Sırbistan maçı saat kaçta? 11:25
Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi Cedili Cavaliers NBA play-off'larını garantiledi 11:25
Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? Macaristan - Bulgaristan maçı saat kaçta? 11:22
Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... Jesus'tan flaş karar! Arda Güler... 11:19