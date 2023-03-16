Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Sevilla maçına scout akını olacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutlarının sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'i izlemek için Ülker Stadı'na geleceği öğrenildi. İşte o takımlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Deplasmanda oynanan ilk müsabakada rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele eden Fenerbahçe, grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayıp, son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

SEVILLA İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Kanarya, bu sezon bu eşleşmenin ilk maçında ise 2-0'lık yenilgi aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

AVRUPA LİGİ'NDE 136. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Sarı-lacivertliler eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 136. sınavına çıkacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Fenerbahçe, bu kulvarda oynadığı 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

DÜDÜK MICHAEL OLIVER'DA

Ülker Stadı'nda 20.45'te oynanacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Oliver'ın yardımcılarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Andrew Madley görev olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Maçta VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da David Coote oturacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

KADIKÖY'E SCOUT AKINI

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Sevilla maçına scout akını olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Özellikle birçok Avrupa devi Arda Güler için Kadıköy'e gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund başta olmak üzere 7 farklı ekibin scoutları genç yıldızı statta takip edecek.

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