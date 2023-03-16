FENERBAHÇE HABERLERİ - 7 takım Arda Güler için İstanbul'da! Sevilla maçında izleyecekler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Ülker Stadı'nda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
Deplasmanda oynanan ilk müsabakada rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle turu geçmenin hesaplarını yapıyor.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele eden Fenerbahçe, grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayıp, son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.