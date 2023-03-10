Fener oynadı Sevilla attı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu... Sarılacivertliler ilk yarıda mükemmel bir futbol sergiledi ama golü bulamadı... İki kez Ferdi Kadıoğlu, iki kez de Joshua King'in gollük vuruşlarında gününde olan kaleci Dmitrovic geçit vermeyince devre 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda oyunu dengeleyen Sevilla, 56'da şansının da yardımıyla öne geçti. Alex Telles'in yerine oyuna giren Jordan'ın vuruşunda Arao'ya çarpan top, kaleci Altay Bayındır'ı yanıltarak ağlarımızla buluştu: 1-0.

ÇEYREK FİNAL ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Fenerbahçe golden sonra tekrar üstünlüğü ele alıp beraberlik için yüklendi... Ancak yine karşısında gecenin yıldızı Dmitrovic vardı. Sevilla'nın yedek kalecisi Valencia'nın iki tehlikeli pozisyonunda yine başarılıydı. 85'te bir başka sonradan giren isim Lamela farkı 2'ye çıkardı. Sevilla 2-0 kazanıp çeyrek final için avantajı cebine koydu...Rövanş 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az 3 ve daha farklı galibiyet alması gerek. İki farklı kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Diğer sonuçlarda tur Sevilla'nın olacak.



Fenerbahçe 12 şutla Sevilla'dan (9 şut) daha fazla şut çekmesine rağmen kaybetti... İki takımın da 5'er şutu kaleyi buldu. Sevilla 2 gol attı; Fenerbahçe Dmitrovic'i geçemedi.



Sarı-lacivertliler, ikili mücadele (yüzde 56'ya 44), hava topu (yüzde 69'a 30), rakip yarı alanda pas isabe- 12 56 tindeki (yüzde 76'ya 68) üstünlüğü skora yansıtamadı.