Haberler Fenerbahçe Fener oynadı Sevilla attı

Fener oynadı Sevilla attı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sarı-lacivertliler, İspanya’da Jordan ve Lamela’ya engel olamadı... King, Valencia; Dmitrovic’e takıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 08:59
Fener oynadı Sevilla attı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu... Sarılacivertliler ilk yarıda mükemmel bir futbol sergiledi ama golü bulamadı... İki kez Ferdi Kadıoğlu, iki kez de Joshua King'in gollük vuruşlarında gününde olan kaleci Dmitrovic geçit vermeyince devre 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda oyunu dengeleyen Sevilla, 56'da şansının da yardımıyla öne geçti. Alex Telles'in yerine oyuna giren Jordan'ın vuruşunda Arao'ya çarpan top, kaleci Altay Bayındır'ı yanıltarak ağlarımızla buluştu: 1-0.

ÇEYREK FİNAL ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

Fenerbahçe golden sonra tekrar üstünlüğü ele alıp beraberlik için yüklendi... Ancak yine karşısında gecenin yıldızı Dmitrovic vardı. Sevilla'nın yedek kalecisi Valencia'nın iki tehlikeli pozisyonunda yine başarılıydı. 85'te bir başka sonradan giren isim Lamela farkı 2'ye çıkardı. Sevilla 2-0 kazanıp çeyrek final için avantajı cebine koydu...Rövanş 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için en az 3 ve daha farklı galibiyet alması gerek. İki farklı kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Diğer sonuçlarda tur Sevilla'nın olacak.


Fenerbahçe 12 şutla Sevilla'dan (9 şut) daha fazla şut çekmesine rağmen kaybetti... İki takımın da 5'er şutu kaleyi buldu. Sevilla 2 gol attı; Fenerbahçe Dmitrovic'i geçemedi.


Sarı-lacivertliler, ikili mücadele (yüzde 56'ya 44), hava topu (yüzde 69'a 30), rakip yarı alanda pas isabe- 12 56 tindeki (yüzde 76'ya 68) üstünlüğü skora yansıtamadı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sevilla maçı sonrası olay yaratan sözler! "Sahada 11 zombi vardı! Şükretsinler..."
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
İşte F.Bahçe'de Altay'a yapılacak teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Korkaklığın babasıdır"
Büyük skandal! F.Bahçe taraftarına saldırı
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fernandao 35'inde döndü Fernandao 35'inde döndü 09:37
Büyük skandal! F.Bahçe taraftarına saldırı Büyük skandal! F.Bahçe taraftarına saldırı 09:31
48. TIR deprem bölgesinde 48. TIR deprem bölgesinde 09:28
Flaş Beşiktaş açıklaması! "Yeni sezonda olmayacaklar" Flaş Beşiktaş açıklaması! "Yeni sezonda olmayacaklar" 09:26
Pedro 31 oldu Pedro 31 oldu 09:26
Potada rakip Barcelona Potada rakip Barcelona 09:24
Daha Eski
‘Böyle devam et’ Samatta! ‘Böyle devam et’ Samatta! 09:21
Peres’in en şanssız dönemi Peres’in en şanssız dönemi 09:19
Orta yol için pazarlık Orta yol için pazarlık 09:18
Enner’in önceliği F.Bahçe Enner’in önceliği F.Bahçe 09:16
Spezia - Inter maçı hangi kanalda? Spezia - Inter maçı hangi kanalda? 09:15
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:27