8 numaraya çifte hamle

Ara transferde geri sayıma geçilirken, Fenerbahçe'de 8 numara arayışı hız kazandı... Yönetimin, listeye yeni giren Ante Rebic için kulübü AC Milan'dan bilgi istediği belirtildi. Şartların uygun olması halinde 29 yaşındaki Hırvat oyuncu için resmi hamle yapılması bekleniyor... Serie A'da bu sezon 15 maçta forma giyen Ante Rebic, 3 gol kaydetti, 2 de asist gerçekleştirdi... İtalyan gazeteci Rudy Galetti ise sarı-lacivertli takımın önceliğinin Lucas Moura olduğunu açıkladı...

GALETTİ: ÖNCELİK LUCAS MOURA'DA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galetti, "Fenerbahçe, Lucas Moura transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün önceliği Moura" diye yazdı... Tottenham ile sözleşmesi 1 Temmuz'da bitecek olan sambacı, Premier Lig'de bu sezon sadece 91 dakika şans bulabildi; gol ve asist üretemedi... Sağ kanatta görev yapan Lucas Moura, santrfor ve orta saha da oynayabiliyor... Yönetimin, 30 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu iddialar arasında...