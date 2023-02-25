Aurelio: Yine eleriz

A Takım Teknik Menajeri Mehmet Aurelio, Sevilla'yı yine eleyebileceklerini söyledi... FBTV'ye konuşan Aurelio, "Grup aşamasındaki rakiplerimizi güzel geçtik. Takım olarak, Sevilla ve Manchester United'ı düşünmüştük ve Sevilla çıktı, güzel de oldu. 2008'de Sevilla ile iki maç yaptık; ilk maçı Kadıköy'de kazanmış, orada da rakibimizi penaltılarla geçmiştik... İnşallah iki maçı da kazanacağız ve turu geçeceğiz. Sevilla'yı biliyoruz, oradaki havaya da hâkimiz. İnşallah tekrar sevinen taraf oluruz" dedi.
A Takım Teknik Menajeri Mehmet Aurelio, Sevilla'yı yine eleyebileceklerini söyledi... FBTV'ye konuşan Aurelio, "Grup aşamasındaki rakiplerimizi güzel geçtik. Takım olarak, Sevilla ve Manchester United'ı düşünmüştük ve Sevilla çıktı, güzel de oldu. 2008'de Sevilla ile iki maç yaptık; ilk maçı Kadıköy'de kazanmış, orada da rakibimizi penaltılarla geçmiştik... İnşallah iki maçı da kazanacağız ve turu geçeceğiz. Sevilla'yı biliyoruz, oradaki havaya da hâkimiz. İnşallah tekrar sevinen taraf oluruz" dedi.