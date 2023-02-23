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TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Hull City'e kiralanan Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor. Yunan futbolcunun Ada'da kalmak istediği ifade edilse de şimdilik bu durumun geri planda kaldığı belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 14:31
TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadro planlamasına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Kanarya ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

SEZON SONU İÇİN SÜRPRİZ HABER!

Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Konuyla ilgili haberi İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Dailymail'den aktardığı habere göre Pelkas, kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Yunan yıldızın, İngiliz ekibinde kariyerine devam etmeye 'hayır' demeyeceği ancak bu durumun şimdilik arka planda kaldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Haberde 29 yaşındaki oyuncunun, mayıs ayının başlarında İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Pelkas'ın, hocası Liam Rosenior ile arasının iyi olduğu da vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Bununla birlikte Rosenior'un Pelkas'a güvendiğine dikkat çekildi.

TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Pelkas, 2 ay süren sakatlığı sonrası geçtiğimiz cumartesi günü sahalara geri dönmüştü.

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