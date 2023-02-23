TRANSFER HABERLERİ - Dimitris Pelkas'ın geleceği netleşiyor! İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadro planlamasına devam ediyor.
Kanarya ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor.
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, kadro planlamasına devam ediyor.
Kanarya ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmıştı.
Başkan Ali Koç ve kurmayları, Jesus'un talebi sonrası Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i transfer etmişti.
Fenerbahçe, yaptığı hamlelerle birlikte kadrosunu daha da güçlendirdi.
Jesus, takıma katılan futbolcularla birlikte lider Galatasaray'ı yakalamak istiyor.
SEZON SONU İÇİN SÜRPRİZ HABER!
Sarı lacivertliler, ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili haberi İngiliz basını duyurdu.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Dailymail'den aktardığı habere göre Pelkas, kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.
Yunan yıldızın, İngiliz ekibinde kariyerine devam etmeye 'hayır' demeyeceği ancak bu durumun şimdilik arka planda kaldığı ifade edildi.
Haberde 29 yaşındaki oyuncunun, mayıs ayının başlarında İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi.
Pelkas'ın, hocası Liam Rosenior ile arasının iyi olduğu da vurgulandı.
Bununla birlikte Rosenior'un Pelkas'a güvendiğine dikkat çekildi.
Pelkas, 2 ay süren sakatlığı sonrası geçtiğimiz cumartesi günü sahalara geri dönmüştü.
Championship ekibinde bu sezon 17 maça çıkan yıldız isim, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.