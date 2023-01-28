Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'a CSKA pençesi

Mert Hakan Yandaş'a CSKA pençesi

Ara transfer dönemi devam ederken, takımdaki oyunculara gelen teklifler de yönetimi zorluyor. Fenerbahçe'de son dönemde beklenen performansı sergileyemeyen Mert Hakan Yandaş'ın, Rus ekiplerinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Rus ekibi CSKA Moskova, başarılı isimle ilgileniyor. Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Sarı-lacivertli oyuncu 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresi Rusya olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Mert Hakan Yandaş'a CSKA pençesi

Ara transfer dönemi devam ederken, takımdaki oyunculara gelen teklifler de yönetimi zorluyor. Fenerbahçe'de son dönemde beklenen performansı sergileyemeyen Mert Hakan Yandaş'ın, Rus ekiplerinin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Rus ekibi CSKA Moskova, başarılı isimle ilgileniyor. Mert Hakan, Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıktı. Sarı-lacivertli oyuncu 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yeni adresi Rusya olabileceği belirtildi.

BEDELSİZ GELDİ
Profesyonel futbol kariyerine Oyak Renaultspor altyapısında başlayan Mert Hakan Yandaş, sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediye ve Sivasspor formaları giydi. 2020 yılında Sivasspor'dan bedelsiz olarak F.Bahçe'ye transfer oldu. Mert Hakan, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.

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