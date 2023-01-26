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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus için dev bir iddia gündeme geldi. Uzun süredir adı Brezilya Milli Takımı ile anılan Jorge Jesus'un, Tite'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturmak istediği ifade edilirken, bunun için çalışmalara başladığı kaydedildi. İşte o gelişme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 09:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ile olan sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Goal'e göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Tite'nin bıraktığı görevi devralma ve Brezilya Milli Takını'nı yönetme hayalini yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Portekizli hoca, böyle bir teklif gelmesi durumunda ikinci kez düşünmeyeceğini yakın çevresine aktardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Jesus, ismini güçlendirmek için Brezilya Konfederasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues ile yakınlaşmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

DETAYLAR NELER?
Öte yandan Brezilya, dünya sahnesinde ağırlığı olan bir isim aramaya odaklanmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Sambacılar'ın ilk hedefi Real Madrid'den Carlo Ancelotti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Don Carlo, Real ile haziran 2024'e kadar sürecek olan kontratını yenilemek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Ancak Ednaldo, bunun zor olacağını bilmesine rağmen Ancelotti için şansını denemek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Bununla birlikte Luis Enrique de bir diğer seçenek olarak masada duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Bu isimlerin Brezilya'ya gitme ihtimalinin düşük olduğunu bilen Jesus, perde arkasında lobisini kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Portekizli, futbol dünyasındaki insanlara müzakereye açık olduğunu ve Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Ednaldo Rodrigues, önceliği en iyi yabancı teknik adam olmasına rağmen yine de Brezilyalı bazı isimlere kapıları kapatmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Başka bilgiye göre Dorival Júnior ve Fernando Diniz de favorileri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

FENERBAHÇE BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'u bu sözlerle duyurmuştu:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

"2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Yeni teknik direktörümüz Jorge Jesus.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"

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