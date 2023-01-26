FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus için olay Brezilya Milli Takım iddiası! "Kulis yapıyor"

Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ile olan sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.
Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ile olan sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.
Goal'e göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Tite'nin bıraktığı görevi devralma ve Brezilya Milli Takını'nı yönetme hayalini yaşıyor.
Portekizli hoca, böyle bir teklif gelmesi durumunda ikinci kez düşünmeyeceğini yakın çevresine aktardı.
Jesus, ismini güçlendirmek için Brezilya Konfederasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues ile yakınlaşmaya çalışıyor.
DETAYLAR NELER?
Öte yandan Brezilya, dünya sahnesinde ağırlığı olan bir isim aramaya odaklanmış durumda.
Sambacılar'ın ilk hedefi Real Madrid'den Carlo Ancelotti.
Don Carlo, Real ile haziran 2024'e kadar sürecek olan kontratını yenilemek istiyor.
Ancak Ednaldo, bunun zor olacağını bilmesine rağmen Ancelotti için şansını denemek istiyor.
Bununla birlikte Luis Enrique de bir diğer seçenek olarak masada duruyor.
Bu isimlerin Brezilya'ya gitme ihtimalinin düşük olduğunu bilen Jesus, perde arkasında lobisini kullanıyor.
Portekizli, futbol dünyasındaki insanlara müzakereye açık olduğunu ve Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmenin sorun olmayacağını söylüyor.
Ednaldo Rodrigues, önceliği en iyi yabancı teknik adam olmasına rağmen yine de Brezilyalı bazı isimlere kapıları kapatmıyor.
Başka bilgiye göre Dorival Júnior ve Fernando Diniz de favorileri arasında yer alıyor.
FENERBAHÇE BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'u bu sözlerle duyurmuştu:
"2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.
Yeni teknik direktörümüz Jorge Jesus.
Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.
33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.
Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"