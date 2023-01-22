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Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 20:39
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı hazırlıkları tamamlandı!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

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