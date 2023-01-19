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FENERBAHÇE RİZESPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN İZLE 📺 | Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3 kulvarda yarışan Fenerbahçe, Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükselen Rizespor'u konuk edecek. İki takım da çeyrek final bileti almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 11:57 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:10
FENERBAHÇE RİZESPOR ŞİFRESİZ CANLI YAYIN İZLE 📺 | Fenerbahçe - Rizespor maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Rizespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe - Rizespor ZTK maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - RİZESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Arda Güler, Mert Hakan, King, Rossi, Serdar Dursun

Rizespor: Tarık, Alberk, Sinan, Emirhan, Ercan, Ekechukwu, Miya, Mithat, Olawoyin, Deniz

KUPADA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Rizespor bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

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SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Rizespor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci ile sakatlığı bulunan Joao Pedro takımını yalnız bırakacak.

ASpor CANLI YAYIN

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