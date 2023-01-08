Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız orta saha oyuncularından Mert Hakan Yandaş için kısa süre önce Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın devreye girdiğive 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia edilmişti. Bu transfer iddiasına ilişkin Mert Hakan Yandaş'ın menajeri açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 12:43
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a dair flaş bir transfer iddiası gündeme gelmişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Sarı lacivertlilerin yıldızının, yaz transfer sezonunda çeşitli kulüpler tarafından istediği biliniyordu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Bu takımlardan birinin de, CSKA Moskova olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Kısa süre önce Mert Hakan da, bu teklifin doğruluğunu açıklamıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Mert Hakan, konuya ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti:

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

"Geçen sezonun sonunda CSKA Moskova'dan resmi transfer teklif gelmişti.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Başkanımız hemen kestirip atmıştı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Zaten onun sözünün üzerine söz söylemek olmaz."

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

BİR İDDİA DAHA
Mert Hakan'ın konuşmasının ardından, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Buna göre Mert Hakan için CSKA yenidev devreye girdi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Öyle ki Rus ekibinin, yıldız futbolcu için belirlediği bonservis de duyurulmuştu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Yıldız ismin menajeri, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Mert Hakan'ın temsilcisi, CSKA'nın 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Konuya ilişkin konuşan menajer şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

"Fenerbahçeli futbolcu için CSKA'nın, 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddiaları hakimdi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mert Hakan'ın menajeri konuştu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

"CSKA, Mert için 10 milyon euro ödemeye hazır mı? Bu doğru değil!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Şu anda, böyle bir transferin mümkün olduğunu düşünmüyorum.

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