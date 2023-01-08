Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş 10 milyon euroya transfer olacak mı? Resmi açıklama...

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a dair flaş bir transfer iddiası gündeme gelmişti.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a dair flaş bir transfer iddiası gündeme gelmişti.
Sarı lacivertlilerin yıldızının, yaz transfer sezonunda çeşitli kulüpler tarafından istediği biliniyordu.
Bu takımlardan birinin de, CSKA Moskova olduğu ifade edilmişti.
Kısa süre önce Mert Hakan da, bu teklifin doğruluğunu açıklamıştı.
Mert Hakan, konuya ilişkin yaptığı konuşmada şu sözleri sarf etmişti:
"Geçen sezonun sonunda CSKA Moskova'dan resmi transfer teklif gelmişti.
Başkanımız hemen kestirip atmıştı.
Zaten onun sözünün üzerine söz söylemek olmaz."
BİR İDDİA DAHA
Mert Hakan'ın konuşmasının ardından, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Buna göre Mert Hakan için CSKA yenidev devreye girdi.
Öyle ki Rus ekibinin, yıldız futbolcu için belirlediği bonservis de duyurulmuştu.
Yıldız ismin menajeri, Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan'ın temsilcisi, CSKA'nın 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddialarını yalanladı.
Konuya ilişkin konuşan menajer şu sözleri sarf etti:
"Fenerbahçeli futbolcu için CSKA'nın, 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddiaları hakimdi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Mert Hakan'ın menajeri konuştu.
"CSKA, Mert için 10 milyon euro ödemeye hazır mı? Bu doğru değil!
Şu anda, böyle bir transferin mümkün olduğunu düşünmüyorum.
Bu sezon, ayrılık için doğru bir sezon değil."
Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile Haziran 2024'e dek sözleşmesi bulunuyor.