FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kritik derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kritik derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.
Kanarya, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak.
Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor.
Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek.
Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek.
Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi.
Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor.
Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste 3 galibiyet ve fazlasını en son 2005-2008 yılları arasında aldı.
Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler rakibi karşısında 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de de 2-0'lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.
İÇ SAHADA EN BAŞARILI TAKIM
Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı.
Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor.
Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6'sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı.
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.
SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI
2000'li yılların başından itibaren ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, son 20 yılda yaşadığı 2 mağlubiyeti 2020 ve 2021 yıllarında aldı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, benzer bir seriyi de Beşiktaş'a karşı sağladı.
Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 3 puan sevinci yaşadığı Kadıköy'de 15 yıl galibiyet hasreti çekti. Fenerbahçe, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 22 galibiyet alırken, 13 müsabaka berabere sonuçlandı.
Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 2'si Galatasaray'a 3'ü de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.
GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR
Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 16 müsabakada rakip filelere 42 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti. Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 8'e çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle takıma katkı sağladı.