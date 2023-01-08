Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu mücadeleye hazırlanırken teknik direktör Jorge Jesus'tan oyuncularına flaş bir direktif geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kritik derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Kanarya, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında 1'er şutu direkten dönen Norveçli yıldız bu defa şanssızlığını kırmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Portekizli çalıştırıcı ayrıca İrfan Can Kahveci'yi de 11'de şans verecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Onun da sol ayağıyla çıkardığı sürpriz ve sert şutlardan gol bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Jesus başta bu iki oyuncusu olmak üzere tüm takıma şut emri verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Galatasaray'ın savunmadan dönen 2. toplarda zaafı olduğunu da düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste 3 galibiyet ve fazlasını en son 2005-2008 yılları arasında aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler rakibi karşısında 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Geçtiğimiz sezon Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de de 2-0'lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

İÇ SAHADA EN BAŞARILI TAKIM

Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6'sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI

2000'li yılların başından itibaren ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, son 20 yılda yaşadığı 2 mağlubiyeti 2020 ve 2021 yıllarında aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, benzer bir seriyi de Beşiktaş'a karşı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 3 puan sevinci yaşadığı Kadıköy'de 15 yıl galibiyet hasreti çekti. Fenerbahçe, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 22 galibiyet alırken, 13 müsabaka berabere sonuçlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 2'si Galatasaray'a 3'ü de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR

Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 16 müsabakada rakip filelere 42 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus emri verdi! Oyuncularından bunu istedi

Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti. Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 8'e çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle takıma katkı sağladı.

DİĞER
Usta sanatçı Barış Manço’nun yıllar önceki videosu ortaya çıktı! 2023 yılı için sarf ettiği duyusal sözler sosyal medyada gündem oldu
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra yeni sevgilisiyle 1 yıl sonra işte böyle yakalandı! Sibel Can'ın müstakbel damadıyla aşk yaşamıştı
Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi...
G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ünlü hocadan flaş derbi yorumu!
Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi...
Fenerbahçe Galatasaray maçında hava nasıl olacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? 8 Ocak Pazar
Kahramanmaraş TOKİ çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Direktifi verdi! Oyuncularından bunu istedi Direktifi verdi! Oyuncularından bunu istedi 09:49
Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi... Ceyhun Eriş konuştu! F.Bahçe G.Saray derbisi favorisi... 09:42
G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Gomis gerçeği! Bunu kimse beklemiyordu 09:28
Özbek'in talebine F.Bahçe'den yanıt gelmedi! Özbek'in talebine F.Bahçe'den yanıt gelmedi! 09:27
Dev derbi saat kaçta? Dev derbi saat kaçta? 09:11
Jesus'tan o isme özel görev! G.Saray derbisinde... Jesus'tan o isme özel görev! G.Saray derbisinde... 08:55
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." Toroğlu'dan flaş Zorbay Küçük iddiası! "Göreceksiniz..." 08:02
G.Saray'dan Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı! G.Saray'dan Terim'e 'geçmiş olsun' mesajı! 07:46
O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..." O isme şok eleştiri! "İnanılmaz kötü..." 07:37
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 01:00
Inter son dakikada yıkıldı! Inter son dakikada yıkıldı! 00:49
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35