Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor.
Fenerbahçe derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2023'ün ilk maçına salı günü Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında çıkacak.
Jorge Jesus'un öğrencileri, 17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında.
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sürüyor.
Galatasaray maçına yetiştirilmesi hedeflenen Enner Valencia'nın Antalyaspor'a karşı forma giyme ihtimali düşük.
İKİ İSİM KART SINIRINDA
Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki futbolcu da, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'ı 8 Ocak'ta konuk edecek.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
Enner Valencia, 4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya geldi.
Yıldız oyuncu, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.
Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.
2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.
Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.
2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.
Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.
Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.
30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.
1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.
Enner Valencia, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 15 gol 4 asist üretti.