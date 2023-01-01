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Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray derbisi öncesi büyük önem arz eden Antalyaspor maçında Enner Valencia'nın oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 16:07
Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2023'ün ilk maçına salı günü Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Jorge Jesus'un öğrencileri, 17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sürüyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Galatasaray maçına yetiştirilmesi hedeflenen Enner Valencia'nın Antalyaspor'a karşı forma giyme ihtimali düşük.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

İKİ İSİM KART SINIRINDA
Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

İki futbolcu da, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'ı 8 Ocak'ta konuk edecek.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

ENNER VALENCIA KİMDİR?
Enner Valencia, 4 Kasım 1989'da Ekvador'un Esmeraldas kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Yıldız oyuncu, futbola 2005 yılında Caribe Junior'da başladı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Daha sonra yine ülkesi Ekvador'un başka bir takımı olan Emelec'in altyapısına transfer olan Valencia, 2010 yılında profesyonel dünyaya adım attı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

2010-2013 yılları arasında 117 maça çıkıp 23 gol 21 asist kaydeden Enner Valencia, yurtdışından teklifler almaya başladı ve kıta değiştirerek Meksika ligi ekiplerinden Pachuca'ya transfer oldu.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Burada 23 maçta 18 gol atınca tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'den pek çok takımın transfer listesine giren Enner Valencia, 2014 yazında West Ham United ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

2014-2017 yılları arasında West Ham ve Everton formaları giyen Valencıa, 2017 yazında Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer oldu.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Son 3 sezondur Tigres formasıyla ter döken Ekvadorlu golcü 118 maçta 34 gol 14 asist kaydetti.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Kulüp bazında gösterdiği başarılı performansla milli takıma da çağrılan Enner Valencia, ilk kez 2012'de giydiği Ekvador formasıyla 54 maça çıkıp 31 gol attı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

30 yaşındaki Ekvadorlu golcünün asıl mevkii santrfor olsa da, kanatta veya forvet arkasında da görev yapabilmesiyle komple bir hücum oyuncusu kimliğine sahip.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

1 metre 77 cm boyundaki Enner Valencia hava toplarında etkili olmasının yanı sıra hızı ve bitiriciliği ile de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçında Enner Valencia oynayacak mı? Belli oldu

Enner Valencia, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 15 gol 4 asist üretti.

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