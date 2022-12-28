Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda Hatayspor'u rahat geçerken, maç sonrası Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'yi değerlendirdi. İşte o değerlendirme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 09:36
Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında aldığı galibiyeti, Sabah spor yazarı Gürcan Bilgiç köşe yazısında değerlendirdi. İşte o değerlendirme...

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Kolay gibi gözükse de aslında en zor maçlarından birine çıktı Fenerbahçe.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Diyeceksiniz ki; "Kadıköy'de, binlerce taraftarı önünde neden zor olsun..."

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Öyle değil; biri rakiplerine, üst üste iki maç kaybettikten sonra "karar oyunu" oynadılar.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı, o baskıyı ciddi şekilde üstlerinde hissettikleri, kendilerine her türlü zorluğu çıkarmak için de organize olmuş bir rakibin karşısındaydılar.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Öne geçmek, hele hele 20'lerde bunu yakalamak, eski öz güvenlerini geri getirdi.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Sonrasında üst üste pozisyonlar veya kaçan fırsatlar geldi.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Ama en önemlisi 2-0'ın ardından Hataysporlu oyuncuların maçı kazanamayacaklarını hissetmeleriydi.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Bu duygu Kadıköy'de her şeyi değiştiren faktör.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Maçın geneline bakarsak Ferdi Kadıoğlu dışında ekstra performans yok.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Bir de Hatayspor kalecisi Erce elbette.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Çizgilerden çıkarılan toplar da vardı, Fenerbahçelilerin "gol" diye ayağa kalktıkları.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Çok golden ziyade, puanın haneye yazılması, haftanın kalan maçları üstünden rakiplere baskı oluşması da önemliydi.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Başka yerden bakarsak, "lige devam" mesajını da verdiler.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Üstelik maç boyunca rakiplerine "yapabilir miyiz?" duygusunu da yaşatmadan.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Crespo gibi sert bir dişli tribündeyken Zajc veya sonradan giren Mert Hakan'ın "Burası sahipsiz değil" performanslarını da gördük.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

En önemlisi, en sona; dörtlü oynadılar.

Fenerbahçe Hatayspor maçını Gürcan Bilgiç yazdı! "Zajc ve Mert Hakan burası sahipsiz değil dedi"

Serdar Aziz ve Valencia da olmadan. "Belki" diyorum; "Jesus bir orta saha fazla olmanın önemini anladı..." Belki!

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