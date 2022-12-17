Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman saha çalışmaları ile sürdü.
Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luan Peres ve Nazım Sangare'nin uzun bir aradan sonra takıma katılmaları arkadaşları tarafından neşeyle ve coşkuyla karşılandı.
Bütün futbolcular iki oyuncuya 'Aramıza tekrar hoş geldin' dediler ve şakalaştılar.
Nazım geçen sezon 15 Mayıs'ta oynanan Karagümrük maçında sakatlanırken 7 ay sonra takıma katıldı.
Sarı-lacivertlilere bir sevindirici Haber de Enner Valencia'dan geldi.
Pazartesi takıma katılacağı tahmin edilen Ekvadorlu futbolcu da beklenenden 4 gün önce iyileşti ve cuma günü takıma dahil oldu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de çarşamba günü takıma dönecek.
Rayo Vallecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu da yüzleri güldürdü.
2.5-3 AY SONRA SAHALARA DÖNECEK
Hürriyet'in haberine göre; ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu konservatif tedaviyle 2.5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma dönecek.
Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 maça çıktı.
Deneyimli forvet 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.