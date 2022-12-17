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Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye hazırlık maçında sakatlanan golcü oyuncusu Joao Pedro'dan iyi haber geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilere sakat oyuncularından sevindirici haberler geldi. İşte detaylar. (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 18:33
Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman saha çalışmaları ile sürdü.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, düz koşu gerçekleştirdi. Futbolcular daha sonra koordinasyon hareketleri yaptı.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luan Peres ve Nazım Sangare'nin uzun bir aradan sonra takıma katılmaları arkadaşları tarafından neşeyle ve coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Bütün futbolcular iki oyuncuya 'Aramıza tekrar hoş geldin' dediler ve şakalaştılar.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Nazım geçen sezon 15 Mayıs'ta oynanan Karagümrük maçında sakatlanırken 7 ay sonra takıma katıldı.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

15 Eylül'deki Rennes maçında sakatlanan Peres ise 3 aylık aranın ardından arkadaşlarına kavuştu.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Sarı-lacivertlilere bir sevindirici Haber de Enner Valencia'dan geldi.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Pazartesi takıma katılacağı tahmin edilen Ekvadorlu futbolcu da beklenenden 4 gün önce iyileşti ve cuma günü takıma dahil oldu.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de çarşamba günü takıma dönecek.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Rayo Vallecano ile oynanan özel maçta sakatlanan Joao Pedro'nun son durumu da yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

2.5-3 AY SONRA SAHALARA DÖNECEK

Hürriyet'in haberine göre; ameliyat riski ortadan kalkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu konservatif tedaviyle 2.5-3 aylık bir zaman dilimi içinde takıma dönecek.

Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi...

Sezon başında Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro, bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 maça çıktı.

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