Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gue-sung Cho müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.
Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Gue-sung Cho'ya talip oldu.
K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Gue-sung Cho, bu sezon 35 müsabakaya çıktı.
Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarstı.
Sung, bunun yanında 5'de asist yaptı.
Güney Koreli golcü, 2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıktı.
Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Gue-sung Cho'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro.
MÜJDEYİ VERDİ
Öte yandan Gue-sung Cho, transfer müjdesini de verdi.
Golcü futbolcu, Avrupa'ya transfer olacağını duyurdu.
Şu an için hangi takıma imza atacağı bilinmezken, ihtimallerden birinin de Fenerbahçe olması, sarı lacivertlileri heyecanlandırdı.
Gue-sung Cho'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Avrupa'ya taşınma fırsatı geliyor gibi görünüyor.
Önemli olan oynayabileceğim bir kulübe gitmem."