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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Gue-sung Cho müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı bilinen Gue-sung Cho, önemli bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe ile beraber Celtic ve Rennes'in de peşinde olduğu bilinen Gue-sung Cho, yaptığı konuşmada Avrupa'ya transfer olacağını açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 09:21
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen Celtic ve Rennes'in de istediği tecrübeli futbolcu Gue-sung Cho'ya talip oldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

K League 1 ekiplerinden Jeonbuk forması giyen Gue-sung Cho, bu sezon 35 müsabakaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Söz konusu maçlarda 21 kez rakip fileleri sarstı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Sung, bunun yanında 5'de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Güney Koreli golcü, 2022 Dünya Kupası'nda ise 4 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Gue-sung Cho'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 400 bin Euro.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

MÜJDEYİ VERDİ
Öte yandan Gue-sung Cho, transfer müjdesini de verdi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Golcü futbolcu, Avrupa'ya transfer olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Cho Gue Sung müjdeyi verdi! "Avrupa'ya..."

Şu an için hangi takıma imza atacağı bilinmezken, ihtimallerden birinin de Fenerbahçe olması, sarı lacivertlileri heyecanlandırdı.

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