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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Fenerbahçe'de transfer anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin son olarak Napoli'nin Brezilyalı stoperi Juan Jesus ile yakından ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili yaşanan gelişmeler taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Transferde öncelikle çok kaliteli bir stoper arayan Fenerbahçe, Napoli'den Juan Jesus'u da adaylar arasına ekledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Teknik direktör Jorge Jesus'un istegi üzerine listeye dahil edilen 31 yasındaki Juan Jesus için önümüzdeki günlerde Napoli ile temasa geçilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

İtalyan kulübüyle sezon sonunda sözlesmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın adı G.Saray'la da anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Fenerbahçe, Napoli'de fazla forma sansı bulamayan Juan Jesus'u ocakta uygun bir rakama kadrosuna katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Jesus bu sezon Napoli'de 7 maçta oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Futbolcu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye başlanmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Juan Jesus futbola ülkesi Brezilya'nın Internacional takımının altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Oyuncu 2012 yılında ise Inter'e transfer olarak kariyerinde Avrupa sayfasını açtı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Inter'den bir dönem bir başka İtalyan ekibi Roma'ya kiralık olarak giden oyuncu sonrasında Roma'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Roma'dan ise 2021 yaz transfer döneminde Napoli'nin kadrosuna katıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Oyuncu çok yönlülüğü ile de dikkat çekmekte.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Ana mevkisi stoper olan oyuncu sol bek olarak görev alabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Kariyerinde ise 1 kez Internacional ile Copa Libertadores ve 1 kez Sudamericana kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Futbolcunun son olarak adının Fenerbahçe ile anılması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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