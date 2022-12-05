FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye bir Jesus daha! Brezilyalı stopere kanca

Transferde öncelikle çok kaliteli bir stoper arayan Fenerbahçe, Napoli'den Juan Jesus'u da adaylar arasına ekledi.
Transferde öncelikle çok kaliteli bir stoper arayan Fenerbahçe, Napoli'den Juan Jesus'u da adaylar arasına ekledi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istegi üzerine listeye dahil edilen 31 yasındaki Juan Jesus için önümüzdeki günlerde Napoli ile temasa geçilecek.
İtalyan kulübüyle sezon sonunda sözlesmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın adı G.Saray'la da anılıyor.
Fenerbahçe, Napoli'de fazla forma sansı bulamayan Juan Jesus'u ocakta uygun bir rakama kadrosuna katmayı planlıyor.
Jesus bu sezon Napoli'de 7 maçta oynadı.
Futbolcu ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye başlanmış durumda.
FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Juan Jesus futbola ülkesi Brezilya'nın Internacional takımının altyapısında başladı.
Ardından takımın A seviyesine yükselmeyi başardı.
Oyuncu 2012 yılında ise Inter'e transfer olarak kariyerinde Avrupa sayfasını açtı.
Inter'den bir dönem bir başka İtalyan ekibi Roma'ya kiralık olarak giden oyuncu sonrasında Roma'ya transfer oldu.
Roma'dan ise 2021 yaz transfer döneminde Napoli'nin kadrosuna katıldı.
Oyuncu çok yönlülüğü ile de dikkat çekmekte.
Ana mevkisi stoper olan oyuncu sol bek olarak görev alabiliyor.
Kariyerinde ise 1 kez Internacional ile Copa Libertadores ve 1 kez Sudamericana kazandı.
Futbolcunun son olarak adının Fenerbahçe ile anılması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.