FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

"Ciddi bir sakatlığı yok, Hollanda maçında oynayacak" diyen Alfaro, yıldız oyuncusunu, "Enner Valencia, çok zor zamanlardan geçti. Eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı" dedi.