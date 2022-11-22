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FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia damgasını vurdu. Ülkesi Ekvador'un Katar'ı 2-0 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet gollerini atan isim olmuştu. Mücadelenin 77. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen deneyimli futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol birden atan Enner Valencia, Fenerbahçelileri mest etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Gece boyunca sosyal medyada 1 numaralı gündem maddesi olan Ekvadorlu futbolcu, dünyada da çok konuşuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Dünya medyasının manşetlere taşıdığı Valencia'nın sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı bir gecede 122 bin kişi arttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Valencia, Katar maçındaki başarısıyla ülkesinde kahraman ilan edilirken, dünya medyasında büyük övgüler aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Ekvador'un kupa tarihindeki son 5 golüne de imzasını koyan tecrübeli futbolcu için yapılan yorumlar şöyle:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

AS: Milli kahraman Enner Valencia.

Marca: Katar'da açılışı Enner Valencia yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Daily Mail: Ekvador'dan harika bir başlangıç. Valencia tek başına her şeyi yaptı.

The Sun: Valencia'ya sahip olmak Ekvador'un en büyük şansı. Katar'ı 45 dakikada susturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Abola: Valencia kaldığı yerden devam ediyor.

ESPN: Enner Valencia tarih yazdı. Dünya kupalarında en çok gol atan Ekvadorlu futbolcu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Record: Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı.

Europa Press: Enner Valencia, ev sahibinin hayallerini erkenden bitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Katar maçında 2 gol atan ve 1 golü de VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılan Enner Valencia, 77. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Hürriyet'in haberine göre; sakatlığı hem Ekvadorluları hem de Fenerbahçelileri endişelendiren tecrübeli futbolcunun maç sonrası yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, maç boyunca sert faullere maruz kalan ve bir kez de saha içinde tedavi gören Valencia'yı tedbir amaçlı olarak oyundan çıkardığını söyledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

"Ciddi bir sakatlığı yok, Hollanda maçında oynayacak" diyen Alfaro, yıldız oyuncusunu, "Enner Valencia, çok zor zamanlardan geçti. Eleştirildi, yetenekleri sorgulandı. Ancak, bugün çıkıp onun için anlamı çok büyük olan gollerini attı" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Katar maçında sakatlanmıştı! Valencia'nın son durumu belli oldu

Enner Valencia da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp, "Sakin olun, Ekvador'a güvenin" diye yazdı.

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