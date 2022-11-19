Napoli takipte

Fenerbahçe ve Türk taraftarların gönlüne taht kuran Arda Güler, Avrupa devlerinin gözdesi… Son dönemde Elif Elmas ve Kim Min-jae'yi götüren Napoli'nin Arda Güler için ciddi bir talip olduğu iddia edildi. Radio Kiss Kiss Napoli, teknik direktör Massimiliano Maddaloni'nin tavsiyesi üzerine Arda için araştırmalar başladığını öne sürdü. Ocak ayında satın alma niyetinde olmadığı anlaşılan Napoli'nin sezon sonunda genç yetenek için girişimde bulunabileceği belirtildi. Arda için daha önce PSG iddiaları da çıkmıştı.
Fenerbahçeve Türk taraftarların gönlüne taht kuran Arda Güler, Avrupa devlerinin gözdesi… Son dönemde Elif Elmas ve Kim Min-jae'yi götüren Napoli'nin Arda Güler için ciddi bir talip olduğu iddia edildi. Radio Kiss Kiss Napoli, teknik direktör Massimiliano Maddaloni'nin tavsiyesi üzerine Arda için araştırmalar başladığını öne sürdü. Ocak ayında satın alma niyetinde olmadığı anlaşılan Napoli'nin sezon sonunda genç yetenek için girişimde bulunabileceği belirtildi. Arda için daha önce PSG iddiaları da çıkmıştı.