FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Jorge Jesus yönetiminde gösterdiği performans takdir topluyor.
Başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de futbolcuların da gösterdiği performans futbol kamuoyunun beğenisini kazandı.
Sarı-lacivertlilerde hem takım oyunu hem de bireysel olarak futbolcular fark yaratmaya devam ediyor.
Fark yaratan isimlerin başında da genç yaşına rağmen Arda Güler geliyor.
Genç futbolcu gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin genç yeneteği Arda Güler ile ilgili flaş bir iddia geldi.
PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un genç süperstarı istediği belirtildi.
Hatta Campos'un Arda Güler'i PSG'ye transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için bir sezon kiralık olarak göndereceği ileri sürüldü.
Bu kulübün de Celta Vigo olduğu belirtildi.
Luis Campos'un ayrıca Arda Güler için 25 milyon euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.
Arda Güler'in 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA
Arda Güler Fenerbahçe'de sergilediği performansla Stefan Kuntz'un da gözüne girdi.
Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı.