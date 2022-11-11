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FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Süper Lig ve Avrupa Lig serüveni devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda Güler'de flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devinin genç futbolcu için devreye gireceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de futbolcuların da gösterdiği performans futbol kamuoyunun beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Sarı-lacivertlilerde hem takım oyunu hem de bireysel olarak futbolcular fark yaratmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Fark yaratan isimlerin başında da genç yaşına rağmen Arda Güler geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Hatta Campos'un Arda Güler'i PSG'ye transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için bir sezon kiralık olarak göndereceği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Bu kulübün de Celta Vigo olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Luis Campos'un ayrıca Arda Güler için 25 milyon euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Arda Güler'in 10 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA

Arda Güler Fenerbahçe'de sergilediği performansla Stefan Kuntz'un da gözüne girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Arda Güler'e dünya devinden kanca! 25 milyonluk bütçe

Genç futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda yer aldı.

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