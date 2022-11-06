FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek namağlup olarak son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin Kiev zaferinde başrol oynayan isimlerden biri de Arda Güler oldu.
Taraftarın sevgilisi olan genç yıldız, ilk 11'de çıktığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek mücadeleye damga vurdu.
Arda'nın başarılı performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, genç oyuncu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.
Adı daha önce PSG, Borussia Dortmund, Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerle anılan 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
NAPOLI ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
Aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın haberine göre; İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Arda Güler'i gündemine aldı.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin yıldız oyuncudan etkilediği ve takıma kazandırmak istediği vurgulandı.
Serie A ekibinin ocak ayında genç futbolcu için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
OCAKTA TRANSFER EDİLİRSE FENERBAHÇE'YE KİRALANABİLİR
Haberde ayrıca Napoli'nin Arda'yı ocakta kadrosuna katması halinde sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralayabileceği kaydedildi.
ARDA GÜLER KİMDİR?
Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da dünyaya geldi.
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve 5 yıl boyunca Başkent ekibinin altyapısında top koşturan genç yıldız, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
17 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında sarı-lacivertlilerle profesyonel sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan Arda, bu sezon süre aldığı 12 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.