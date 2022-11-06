Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 1 gol ve 1 asist kaydeden 17 yaşındaki oyuncu birçok önemli kulübün radarına girdi. Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen dünya devinin transfer için harekete geçmeye hazırlandığı kaydedildi. İşte o tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 09:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek namağlup olarak son 16 turuna yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Fenerbahçe'nin Kiev zaferinde başrol oynayan isimlerden biri de Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Taraftarın sevgilisi olan genç yıldız, ilk 11'de çıktığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek mücadeleye damga vurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Arda'nın başarılı performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, genç oyuncu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Adı daha önce PSG, Borussia Dortmund, Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerle anılan 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

NAPOLI ARDA GÜLER'İ İSTİYOR
Aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın haberine göre; İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Arda Güler'i gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin yıldız oyuncudan etkilediği ve takıma kazandırmak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Serie A ekibinin ocak ayında genç futbolcu için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

OCAKTA TRANSFER EDİLİRSE FENERBAHÇE'YE KİRALANABİLİR

Haberde ayrıca Napoli'nin Arda'yı ocakta kadrosuna katması halinde sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye kiralayabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan ve 5 yıl boyunca Başkent ekibinin altyapısında top koşturan genç yıldız, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

17 yaşındaki futbolcu, 2021 yılında sarı-lacivertlilerle profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Geçtiğimiz sezon düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan Arda, bu sezon süre aldığı 12 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya devinden Arda Güler hamlesi! Transfer tarihi...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

DİĞER
Son dakika! Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti! İşte yeni ülke puanı sıralaması
Evde ısınmak için mangal yakan 17 yaşındaki genç 5 gün sonra hayatını kaybetti
O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu"
Usta kalemden flaş yorum! "Bu ligin üstünde"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe 5 eksikle Sivasspor'u ağırlayacak
Kaan Ayhan'dan F.Bahçe'ye yeşil ışık! Tek engel opsiyon
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Kasım Pazar)
İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar (6 Kasım)
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler dünya devine! Transfer tarihi... Arda Güler dünya devine! Transfer tarihi... 09:41
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert sözler! "Nasıl kazanacaksın?" Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert sözler! "Nasıl kazanacaksın?" 09:38
Olimpiu Morutan'dan 2 gol Olimpiu Morutan'dan 2 gol 09:32
F.Bahçe 5 eksikle Sivasspor'u ağırlayacak F.Bahçe 5 eksikle Sivasspor'u ağırlayacak 09:04
Dünya basını onu konuşuyor! "Icardi alev aldı" Dünya basını onu konuşuyor! "Icardi alev aldı" 08:56
Usta kalemden flaş yorum! "Bu ligin üstünde" Usta kalemden flaş yorum! "Bu ligin üstünde" 07:53
Daha Eski
O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu" O isme büyük övgü! "Roket gibi bir oyuncu" 07:33
Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı 01:08
Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı Mbappe'den Icardi'ye tebrik! Paylaşımına yorum yaptı 01:08
Errick McCollum'a bıçaklı saldırı! Errick McCollum'a bıçaklı saldırı! 01:02
Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! Pique'nin veda maçında Barça liderliğe yükseldi! 01:00
Galatasaray taraftarından Jesus'a: Sıra sende! Galatasaray taraftarından Jesus'a: Sıra sende! 00:58