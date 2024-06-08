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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?

YKS sınavı, 3 milyondan fazla kişinin katılımıyla 8 - 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversiteye geçiş sınavında sonuçların ne zaman açıklanacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 23024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:50
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testi olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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