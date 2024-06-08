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YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?

Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için beklenen an geldi. 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak adaylar araştırmalarını hızlandırırken sınava takı, cüzdan, kemer, kalem, bozuk para gibi eşyalarla girmenin yasak olduğu biliniyor. Peki YKS'ye ojeyle girilir mi? 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:50
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YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?

YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen üniversiteye giriş sınavı YKS, bu sene 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. 3 oturumdan oluşacak sınavsa girerken öğrenciler X-ray cihazından geçecek. Üzerlerinde giriş belgesi, kimlik, su (ambalajı çıkarılmış) ve kağıt para dışında herhangi bir eşya bulunan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki YKS'ye ojeyle girilir mi? 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi? İşte detaylar...

2024 YKS OJE YASAK MI, SERBEST Mİ?

2024 YKS sınavlarına katılacak adaylar için yasak ve serbest eşyalar listesi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'nin, oje ile sınava girmenin yasak olduğu konusunda herhangi bir açıklaması bulunmuyor. Bu kapsamda, adaylar sınava giderken ojelerini çıkarmak zorunda değiller.

2024 YKS'DE HANGİ EŞYALAR YASAK, SERBEST?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri şu belgeleri yanında bulundurmak zorundadır:

  • Sınava giriş belgesi
  • Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecektir. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.

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Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında yer almaları önerilmektedir.

YKS'DE YÜZÜK, KÜPE, KOLYE YASAK MI?

YKS'ye girecek adaylar, sınav salonlarına alınmadan önce X-Ray cihazından geçecek. Üzerinde metal bulunan adaylardan metal eşyaları çıkarmaları istenecek. Yüzük, küpe, kolye gibi takılarla salona girişe izin verilmeyecek. Adayların metal toka ve tel toka kullanmamaları, üzerlerinde herhangi bir metal eşya bulunmaması gerekmektedir.

YKS'YE PARA, KREDİ KARTI, AKBİL, KEMERLE GİRİLİR Mİ?

Sınava girecek adayların,

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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