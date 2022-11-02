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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev'e konuk olacak. Gruplarda oynayacağı son maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un planı netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Kayıp istemeyen Portekizli çalıştırıcı, maçta neler görmek istediğini antrenmanlarda oyuncularının aklına kazıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Jesus bireysel hataya karşı uyarılarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

PRESE DEVAM

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında en büyük gücü yine agresif presi olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Jorge Jesus savunma hattını yine 45 metre civarında kuracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Sert presle meşin yuvarlağı en kısa sürede geri almaya çalışacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Aynı zamanda rakibin doğru oyun kurulumuna da engel olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Deneyimli teknik adam öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Dinamo Kiev ile bu sezon 4. maçımız.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Bizim onları tanıdığımız kadar onlar da bizi tanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Grupta şansları kalmamış olabilir ancak yine de ne kadar tehlikeli olduklarını biliyoruz" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

LİDERLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Fenerbahçe grubunu zirvede bitirirse büyük bir avantaj elde edecek. Çünkü son 32 tur elemesine katılmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Yoluna direkt son 16 turundan devam edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'tan Lucescu'lu Dinamo Kiev için alternatif plan!

Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. bitiren takımlarla en azından bir tur daha eşleşmemiş olacak.

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