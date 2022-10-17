Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Sezon başına takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla adeta uçuşa geçti.
Sezon başına takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla adeta uçuşa geçti.
Sarı-lacivertliler hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Süper Lig'de şu ana kadar 8 maç oynayan ve 17 puan toplayan ve maç eksiği bulunan Kanarya, 6. sırada yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nda 4 maça çıkan ve Avrupa serüvenini namağlup olarak sürdüren Kanarya, 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sezon başında kadrosunda önemli değişiklikler yapan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Kanarya, 2023/2024 sezonu için de arayışlarına şimdiden başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
GABIGOL İÇİN DEV TEKLİF
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gabigol için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.
WOLVERHAMPTON DA İSTİYOR
Yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Wolverhampton'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.
Piyasa değeri 24 milyon Euro olan Gabigol'ün, kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.
Sambacı, 2021-22 sezonunda 58 maçta 28 gol ve 5 asistle oynadı.
GABIGOL KİMDİR?
Tam adı Gabriel Barbosa Almeida olan futbolcu, 30 Ağustos 1996 tarihinde Brezilya'nın Sao Bernardo do Campo kentinde dünyaya geldi.
1.78 boyundaki golcü, kariyerinde çıktığı 322 maçta 157 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.
Brezilya Milli Takımı'nın formasını 18 kez terleten Gabigol, 5 gol attı.