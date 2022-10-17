Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için oyuncu arayışlarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerini yıldız futbolcu için dudak uçuklatan bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte o isim ve önerilecek rakam... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:31
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği B Grubu'nda 4 maça çıkan ve Avrupa serüvenini namağlup olarak sürdüren Kanarya, 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Sezon başında kadrosunda önemli değişiklikler yapan ve birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Kanarya, 2023/2024 sezonu için de arayışlarına şimdiden başladı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

GABIGOL İÇİN DEV TEKLİF

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki hücum oyuncusu Gabigol için yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bonservis teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

WOLVERHAMPTON DA İSTİYOR

Yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Wolverhampton'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Piyasa değeri 24 milyon Euro olan Gabigol'ün, kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi var.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Sambacı, 2021-22 sezonunda 58 maçta 28 gol ve 5 asistle oynadı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

GABIGOL KİMDİR?

Tam adı Gabriel Barbosa Almeida olan futbolcu, 30 Ağustos 1996 tarihinde Brezilya'nın Sao Bernardo do Campo kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Futbola Santos altyapısında başlayan futbolcu; Inter ve Benfica formalarını da terletti.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

1.78 boyundaki golcü, kariyerinde çıktığı 322 maçta 157 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız golcüye dev teklif

Brezilya Milli Takımı'nın formasını 18 kez terleten Gabigol, 5 gol attı.

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